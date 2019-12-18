شكرا لمتابعة خبر عن التصويت عن بعد يرفع مشاركة الناخبين في الغرف التجارية لأكثر من 200٪ في انتخابات عرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أسهم إقرار وزارة التجارة والاستثمار التصويت في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً عن بعد ودون زيارة مقر الإنتخاب في رفع مشاركة الناخبين بنسبة تجاوزت 200 في المائة في أول انتخابات يتم إجراءها بعد تطبيق القرار والذي ساهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية لانتخابات مجالس إدارات الغرف ووفر ميزانيات تنظيم الانتخابات وعناء حضور الناخبين.

وشهدت انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية التي انطلقت اليوم تصويت 1667 ناخب وناخبة في أول 10 ساعات بيومها الأول ،بينما سجلت في دورتها الماضية تصويت 490 مشارك ومشاركة خلال يومين.

وكانت “التجارة” قد أعلنت أمس الأول بدء تطبيق التصويت الإلكتروني لانتخابات الغرف التجارية والصناعية بهدف تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات وتطوير طريقة التصويت من يدوي إلى إلكتروني عند بعد دون الحاجة لحضور مقر الإنتخاب .

ووفرت وزارة التجارة والاستثمار خدمة التصويت على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر رابط موحد لجميع الغرف اضغط هنا

حيث يمكن كل ناخب وناخبة من التصويت بانتخابات الغرفة التجارية والصناعية الخاصة بمنطقتهم إلكترونياً دون عناء أو انتظار.

وتمكن الخدمة الجديدة الناخبين والناخبات من التجار والصناع من المشاركة في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً وخلال دقائق، بعد أن كان الوقت المقدر لها في السابق يصل لساعات بالنظر لضرورة قيام الناخبين والناخبات بالتصويت في مقر الغرف التجارية والصناعية في السابق، مما كان يقلل من اعداد الناخبين المؤهلين للتصويت.

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وتهدف الخدمة لتسهيل وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والاعتماد على توفير الخدمات الإلكترونية بما يضمن الشفافية والمصداقية.

وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية للوزارة الهادفة لزيادة أعداد المصوتين في الغرف التجارية والصناعية وتطوير أعمال وإجراءات القطاع الخاص وإزالة أي عوائق قد تقف أمام توسع القطاع التجاري في المملكة وتوظيف التقنية في خدمة الاقتصاد المحلي.