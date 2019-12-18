جامعة الملك فيصل تُصدر بياناً حول ما نُشر عن اختراق نظامها وتعديل درجات 19 طالباً

أصدرت جامعة الملك فيصل اليوم الأربعاء بياناً حول ما نشر عن محاولة العبث بنظام الدرجات الإلكتروني وتغيير درجات 19 طالباً وطالبة بالجامعة. وأوضحت الجامعة أن قضية محاولة العبث بنظام الدرجات الإلكتروني لا تزال قيد التحقيق، مؤكدةً أن أنظمتها التقنية محمية بمستويات عالية من أنظمة الأمان والحماية. ونفت الجامعة حدوث أي تغيير في الدرجات، وإنما تعدٍ على صلاحيات الغير، وأن القضية بيد الجهات الأمنية، لاستكمال التحقيقات اللازمة مع جميع المتورطين.

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