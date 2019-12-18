“البيئة”: لهذا السبب خفَّضنا استهلاك المياه ٨ مليارات متر مكعب بنهاية السنة المالية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحقيقها إنجازًا في نهاية السنة المالية الحالية، يتمثل في خفض استهلاك المياه ٨ مليارات متر مكعب.
وتفصيلاً، قالت الوزارة في تغريدة، نشرتها عبر منصة التواصل “تويتر”: “توفير المياه الجوفية، ورفع كفاءة استخدامها، أحد أهم منجزات الوزارة إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء”. وأضافت: “أنجزنا في عام ٢٠١٩م خفض استهلاك المياه من ١٧ مليارًا إلى ٩ مليارات متر مكعب بسبب قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء، وكانت النتائج المساهمة في التنمية المستدامة، والمحافظة على الموارد المائية والأراضي”.
كانت هذه تفاصيل خبر “البيئة”: لهذا السبب خفَّضنا استهلاك المياه ٨ مليارات متر مكعب بنهاية السنة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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