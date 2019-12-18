“البيئة”: لهذا السبب خفَّضنا استهلاك المياه ٨ مليارات متر مكعب بنهاية السنة المالية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحقيقها إنجازًا في نهاية السنة المالية الحالية، يتمثل في خفض استهلاك المياه ٨ مليارات متر مكعب.

وتفصيلاً، قالت الوزارة في تغريدة، نشرتها عبر منصة التواصل “تويتر”: “توفير المياه الجوفية، ورفع كفاءة استخدامها، أحد أهم منجزات الوزارة إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء”. وأضافت: “أنجزنا في عام ٢٠١٩م خفض استهلاك المياه من ١٧ مليارًا إلى ٩ مليارات متر مكعب بسبب قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء، وكانت النتائج المساهمة في التنمية المستدامة، والمحافظة على الموارد المائية والأراضي”.