«رماح» تسخِّر إمكاناتها لاستقبال زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أكَّد محافظ رماح فهد عبدالله المسعود، اليوم الأربعاء، على الدور الاقتصادي الذي تقدِّمه الدورة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمنطقة والقرى المحيطة بها، مشيدًا بما يحظى به مركز «رماح» من تنمية وتطوير في الخِدْمات والمرافق، التي تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن.

وقال المسعود : تعيش المحافظة هذه الأيام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، التي تظهر فيها بشكل واضح النقلة النوعية في المهرجان، ومستوى الفعاليات المقدمة لصالح ملاك الإبل.

وكشف المسعود عن استعداد المحافظة منذ وقت مبكر للمهرجان وفعالياته، قائلًا: سخرنا جميع الطاقات والإمكانات لخدمة المهرجان وزوَّاره، وشملت الاستعدادات النواحي الأمنية والخدمية والصحية، إضافة إلى ما يتعلق بأمور السكن للزائرين في الوحدات السكنية المفروشة ومراقبتها، ومراقبة المحلات الغذائية والمطاعم.

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وأشار المسعود، إلى أنَّ المحافظة استفادت من المهرجان على مختلف الأصعدة والمستويات، بدءًا بالنمو الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، وتوفير الخِدْمات الأمنية، وكلها تعود بشكل مباشر على مصلحة المواطن واستقراره وراحته.

ورفع المسعود، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعم التراث العربي، وما قدماه لملاك الإبل من رعاية واهتمام.

وثمَّن المسعود، لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل، رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، جهوده في تطوير المهرجان والفعاليات المصاحبة، وتطوير موقع المهرجان، وما حظي به ملاك الإبل من دعم وتنمية في ظل قيادته منظومة النادي.