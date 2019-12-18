منذ تأسيسها.. التصدي لـ«الإرهاب والتطرف» يتصدر أجندة منظمة التعاون الإسلامي

حققت منظمة التعاون الإسلامي طوال 50 عامًا هي عمرها ، العديد من الإنجازات التي ساهمت في ضمان وحماية مصالح العالم الإسلامي في المجالات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية.

مواجهة الإرهاب في أفغانستان

وتصدت المنظمة منذ تأسيسها لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي يبغضه الدين الإسلامي؛ حيث واجهت الإرهاب والتطرف في أفغانستان، عبر عقدها مؤتمر العلماء المسلمين في 10 يوليو 2018 في مكة المكرمة.

وهدُفَ المؤتمر للمساعدة في جهود تحقيق السلام في أفغانستان، وإدانة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما وتجلياتهما، وذلك على أساس تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

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وشارك في هذا المؤتمر105 عالم من أبرز علماء المسلمين من عدد من الدول، منها: المملكة العربية السعودية، أفغانستان، باكستان، إندونيسيا، مصر، السودان، والمغرب.

«صوت الحكمة» صفعة في وجه الخطاب المتطرف

كما أسست مركز «صوت الحكمة» بمقر الأمانة العامة للمنظمة سنة 2016، للعمل على توظيف كل وسائل وآليات الإعلام والتواصل الاجتماعي لتعرية وتفكيك الخطاب المتطرف وكشف المنطلقات الفكرية والدينية التي يستند إليها، والدعوة إلى التسامح والتعايش وقبول الآخر، وتجسيد روح الإسلام الحقيقية الوسطية السمحة.

ونجح المركز في إيصال رسالته المناهضة للفكر المتطرف والداعية للتسامح والاعتدال، إلى 54 مليون شخص بمختلف بلدان العالم، بعدما اكتسب آلاف المتابعين الذين ينشطون عبر موقعه الإلكتروني وحساباته بالشبكات الاجتماعية، نتيجة توجيه خطاب المركز بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية.