الإطاحة بـ3 متهمين امتهنوا سرقة ضحاياهم بحيلة «استبدال العملات»

أطاحت شرطة منطقة القصيم بثلاثة متهمين تورطوا في ارتكاب عدة جرائم نصب واحتيال، من خلال إيهام ضحاياهم باستبدال العملات النقدية ثم الاستيلاء على أموالهم.
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط 3 متهمين «مواطنٌ ومقيمين من الجنسية اليمنية» - في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال من خلال إيهام ضحاياهم بممارستهم لخدمة استبدال العملات النقدية والاستيلاء على أموالهم .
وأشار المتحدث إلى أنه قد ضُبط بحوزة المتهمين ما يزيد على خمسة وعشرين ألف ريال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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