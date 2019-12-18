شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط مروّجاً حاول ترويج « الكبتاجون » في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء عملية ميدانية، نفذتها فرق مكافحة المخدرات بالرياض. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” سناب شات ” حيث أسفرت عن ضبط مروّج للمخدرات أثناء محاولته ترويج كمية من حبوب الكبتاجون المحظورة.

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