شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يبلغ عن وافد مخالف.. و« كلنا أمن » يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ساعد مواطن في الإبلاغ عن وافد يستخرج إقامة للوافدين من العمالة المنزلية دون إجراء الكشف الطبي الإجباري على الوافدين.

وبدأت الواقعة، عندما أبلغ مواطن حساب الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” عن وجود استوديو تصوير يعرض عامل وافد به استخراج إقامة للوافدين دون كشف طبي، ليتسأل عن نظامية ذلك التصرف.

وتفاعلت الجوازات مع تغريدة المواطن، مؤكدة أنه يلزم إجراء فحص طبي لإتمام إصدار الإقامة، ليوضح المواطن أن الوافد يتجاوز ذلك بطريقته الخاصة ويستخرج الإقامة دون فحص طبي.

وأشار الحساب إلى أن الجوازات ليست جهة ضبط، وبإمكان المواطن رفع بلافه عبر تطبيق “كلنا أمن” او بالاتصال على رقم 999، وتفاعل حساب كلنا أمن مع البلاغ، موضحًا أنه يمكن رفعه للدوريات للأمنية وسيتم عمل اللازم.