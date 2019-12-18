شكرا لمتابعة خبر عن تأخر رحلة الباحة جدة 4 ساعات بسبب الطيور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار تأخير رحلة الخطوط السعودية ، المتوجه من الباحة إلى جدة اليوم الأربعاء ، انزعاج المسافرين بسبب طول الانتظار ومكوثهم لمدة تزيد عن ٤ ساعات في المطار .

وقال مصدر مسؤول في تصريحات إعلامية ، إن السبب في تأخير الرحلة هو اصطدام طيور بالطائرة وتم استدعاء الفنيين المختصين للتأكد من سلامة الطائرة، وتم تأمين رحلة بديلة .