شكرا لقرائتكم خبر عن الدخان المغشوش في السعودية يفجر الخلاف بين إعلاميين سعوديين .. ” العلياني ” يهاجم ” المديفر ” ويتهمه بالانقلاب والسرقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي علي العلياني محاولات من بعض الجهات لثنيه عن طرح ملف الدخان، وإبراز مشاكلها والعمل على حل المشكلة. وأضاف العلياني من خلال برنامجه التلفزيوني “معالي المواطن” المذاع على قناة “روتانا خليجية” أن بداية قضية الدخان بدأت بدخول دخان بحسب الحالات التي جاءت لنا تسببت بتعب بعض المدخنين، وقمنا بعدها بعمل تجربة حية على الهواء ونزلنا للشارع، وسألنا الناس يوم الحلقة. وتابع: كان هناك أكثر من جهة كان هناك محاولة منها لثنينا عن خروج الحلقة للناس، بوعد عن ظهورهم على الهواء وطرح المشكلة، لكن طلبوا التأجيل.

وأوضح العلياني، انه هناك ألم وهناك إلتزام مهني مع المواطنين والعالم العربي رأى المشكلة، وتم الاتفاق إنه خلال حلقة هناك شخص ثالث وهي لجنة التدخين ستقوم بتزويد البرنامج ببعض المعلومات، وطالبوا من العلياني أن ينوه بوجود رد عن المشكلة خلال الأيام المقبلة. وأكد العلياني أن هؤلاء انقلبوا على هذا الوعد وذهبوا إلى الزميل الإعلامي “عبدالله المديفر” وقاموا بالمسرحية أو الحلقة وقاموا بالتفريق بيننا كبرنامج.

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الدخان المغشوش في السعودية يفجر الخلاف بين إعلاميين سعوديين .. ” العلياني ” يهاجم ” المديفر ” ويتهمه بالانقلاب والسرقة

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وختم العلياني حديثه قائلاً: “العالم أصبح يشاهدنا الأن، بعد لمشاريع الكبرى التي قمنا بها، والرؤية والترفيه، تأكدوا أن العالم يرى إعلامنا أيضاً، وإذا استمرينا بهذا الاسلوب “ترا بنجيب العيد”.