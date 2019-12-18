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عدن - ياسمين التهامي - عثر أهالي منطقة الكدرة بمديرية قدس المواسط بمحافظة تعز على ثروة كبيرة من الآثار القديمة، من تماثيل ومجوهرات ومستلزمات تعود إلى الزمن القديم رصدها مراسل " نيوز لاين " من مكان تواجد الأثار الثمينة.

وقال الشيخ عمار طربوش القدسي أحد وجهاء المنطقة في تصريح خاص لموقع " نيوزلاين " إن الأهالي وأثناء الحفر العشوائي وجدوا بعض الآثار التي تؤكد وجود حضارة ضاربة الأطناب.

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العثور على ” فرعون ” في موطنه الاصلي ” اليمن ” منذ 3000 سنه ق.م .. والأهالي يعثرون على ثروة لا تقدر بثمن (صور)

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وحمل الشيخ القدسي السلطة المحلية القيام بدورها في الحفاظ على تلك الكنوز وتحريزها وتحريز المنطقة وتصويرها وتفعيل القانون المتعلق بهذا الشأن.

كما دعا الشيخ القدسي إلى تكريم من وجدوها تكريمًا يليق بهم ولايتوقف التكريم عند الشهادة فقط بل منحهم مبالغ مالية تليق بمستوى من وجدوها وحفظ حقوق أصحاب الأرض.

وأكد القدسي ضرورة تشكيل لجنه رسمية لمسح المنطقه قبل أن تعم الفوضى والحفر العشوائي ومنع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وتاريخ شعب مجيد، حسب قوله.

مشيرًا إلى أن حماية تراث الشعب جزء أصيل من أساسيات حقوقه المنصوص عليها بمختلف المواثيق الدولية.

وتعجب ناشطون من نوعية الآثار التي تحتوي على تماثيل لفراعنة، موجهين دعوة للجهات المختصة بسرعة تحريز التماثيل وفحصها ودراستها والتي من الممكن أن تكشف عن حضارة كبيرة موغلة في القدم، تتعلق بمملكة "قادش" القديمة التي تحكي عنها الأساطير.