شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي انيس منصور يكشف عن منصة إقلاع طائرات للانتقالي وتحركات واسعة في أغنى محافظة جنوبية نفطية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صادم: والد طفلة عمرها 12 عاما يدعو أصدقاءه لاغتصابها.. لن تصدق ماهو السبب؟ مقتل عم عبدالملك الحوثي ووزير داخليته ومحافظ صعدة و45آخرين بضربات مباغتة لطيران التحالف (تفاصيل مروعة)

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