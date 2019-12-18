شهد السوق السعودي بداية من تداولات اليوم الأربعاء، انضمام شركة “أرامكو السعودية”، إلى مؤشر السوق الرئيسة “تاسي”، ومؤشر قطاع الطاقة؛ ما يعني بدء تأثيره في المؤشر العام وفي مؤشر قطاع الطاقة.
وستعتمد “تداول” على سعر إغلاق سهم الشركة يوم أمس الثلاثاء -خامس يوم تداول- البالغ 37.75 ريال؛ لضمّه إلى مؤشر السوق.
وكانت “تداول” قد أعلنت تحديث منهجية المؤشرات بما يشمل الانضمام السريع لأسهم الطروحات الكبيرة إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول، وفق ما نقله موقع “أرقام”.
وكان سهم “أرامكو” قد سجّل منذ إدراجه في السوق السعودي مكاسب بنحو 18%، بإغلاقه أمس، وذلك مقارنة بسعر الطرح البالغ 32 ريالاً للسهم؛ لتبلغ القيمة السوقية للشركة 7.55 تريليون ريال؛ ما يعادل 2.01 تريليون دولار.
وسينضم سهم “أرامكو” إلى قطاع الطاقة الذي يضم أسهم كل من: “المصافي” و”بترورابغ” و”البحري” و”الدريس”.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. أرامكو تنضم إلى تاسي اعتبارا من اليوم.. وتداول تعتمد على هذا السعر لضمه إلى مؤشر السوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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