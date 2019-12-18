266 مشاركا من الأجهزة الحكومية في الورشة الأولى لأداء بالقصيم

تحت رعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، افتتح وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، الورشة التعريفية «محاضرة الأداء» بالشراكة بين إمارة منطقة القصيم والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، بحضور 266 مشاركا، يمثلون مسؤولي إمارة منطقة القصيم، والمحافظين ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، وأعضاء مجالس المنطقة، ورؤساء البلديات، ومسؤولي عدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة. ونقل وكيل الإمارة تحيات أمير منطقة القصيم للجميع، مبديا سعادته بهذا الحضور الكثيف الذي تجاوز 266 مشاركا من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة، مشيرا إلى أن تنفيذ تلك الورشة يأتي في إطار توجيهات أمير منطقة القصيم التي تسهم في تطوير العمل الإداري في المنطقة، تنفيذا لاتفاقية التعاون الموقعة بين إمارة منطقة القصيم ومركز «أداء»، حيث يعد هذا اللقاء هو الأول لتفعيل هذه الاتفاقية، كاشفا أن إمارة القصيم من أولى الإمارات المبادرة في إنشاء مكتب تحقيق الرؤية، لافتا الانتباه إلى أن الجميع في المنطقة يتحرك في تحقيق هذه الرؤية المباركة. وقال: إن إمارة منطقة القصيم على أتم الاستعداد في تسهيل كل ما يريده المركز لخدمة المنطقة، لأننا نعمل بروح الفريق، ولأننا نريد التميز بما ما لدينا من معطيات تحفزنا ليس فقط للنجاح بل للتميز، مبديا سروره بما سمعه من مداخلات ومشاركات من مسؤولي بعض الجهات الحكومية بالمنطقة، تنم عن الوعي وحجم الإدراك بالمسؤولية، سائلا الله أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وصلاح. يذكر أن الورشة ترمي إلى نشر ثقافة قياس الأداء، وإكساب موظفي إمارة منطقة القصيم، وموظفي الجهات الحكومية بالمنطقة المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مؤشرات الأداء الرئيسية وكيفية عملها، والاستفادة منها في شتى المجالات، ليسهم هذا التعاون المثمر في رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التطوير المعرفي في تحسين أداء الأجهزة العامة وجودة المخرجات، وفي تنمية قدرات المشاركين العلمية والمهنية في مجال ثقافة قياس وإدارة الأداء.



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