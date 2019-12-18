أمانة الطائف تزيل تعديات بعشيرة

رصدت أمانة محافظة الطائف اعتداء على أرض حكومية بيضاء بـ«عشيرة» شمال المحافظة، بمساحة 5 آلاف متر مربع أقام عليها معتدون مخالفون شبوكا وأسلاكا شائكة وخياما بغرض الاستيلاء على الأرض بشكل غير نظامي. وتابعت الفرق الميدانية لمكتب الخدمات البلدية بعشيرة التعدي، حيث تم فحص ملكية الأرض وتبين عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين، مما استوجب الإزالة الفورية وباشرت الأمانة ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بعشيرة أعمال الإزالة بمشاركة قوة أمنية وآليات الفرع البلدي. وأوضح المساعد للبلديات الفرعية أن الأمانة تعمل وفق آليات محكمة للتصدي للتعديات القائمة ومتابعة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وخارجة، بالإضافة إلى متابعة الأراضي المخصصة للجهات الخدمية وإزالة التعديات فور حدوثها.



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