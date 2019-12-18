453 عاملا يشكون جهاتهم يوميا و65 % يطالبون بالأجور

في الوقت الذي شكلت دعاوى الأجور نسبة 65 % من إجمالي الدعاوى الواردة للمحاكم والدوائر العمالية خلال ربيع الأول من العام الحالي، تراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 134 و453 قضية في اليوم، بمتوسط 270 قضية يوميا.

مكة المكرمة والشرقية

ذكرت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل، أنه وصل إجمالي القضايا الواردة للمحاكم والدوائر العمالية في ربيع الأول من العام الحالي 5946 قضية، وأنه جاءت نسبة 67% من إجمالي القضايا الواردة في كل من مكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة.

دعاوى الأجور

قالت وزارة العدل إنه بلغ عدد دعاوى الأجور الواردة للدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى لربيع الأول 3889 دعوى، تلتها الدعاوى الأخرى بعدد 1169، ثم تعويضات بعدد 727 دعوى.

الأحكام الصادرة

بالنسبة للأحكام الصادرة في المحاكم والدوائر العمالية خلال ربيع الأول، كشفت وزارة العدل بلوغ إجمالي عدد الأحكام 6208، شكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور نسبة 59 % من إجمالي الأحكام الصادرة، وتراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 151 و492 حكما في اليوم، بمتوسط 282 حكما في اليوم، وجاءت نسبة 70 % من إجمالي الأحكام الصادرة في كل من مكة المكرمة والشرقية والرياض.

أوضحت الوزارة أنه وصل عدد الأحكام الصادرة للأجور من الدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى خلال ربيع الأول إلى 3666 حكما، لتأتي عقبها دعاوى أخرى بعدد 1643، ثم تعويضات بعدد 679 حكما.

المحاكم العمالية

أكد المحامي نواف النباتي لـ«دوت الخليج» أن آلية تقديم الدعوى العمالية عبر تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكان لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية، وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوما. وبعد انقضاء المدة المحددة نظاما ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكانا المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. وأضاف «بالنسبة للدعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم فيتم رفع المنازعة من العامل المنزلي أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية، وحددت الأنظمة 5 أيام للصلح، وفي حال تعذر الصلح يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، وفي حال لم تنته لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلما ممن صدر القرار ضده».

إلى ذلك بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إنهاء الخلافات العمالية إلكترونيا بالشرقية.

الدعاوى الواردة للدوائر العمالية في المناطق

مكة المكرمة

1787

الشرقية

1221

المدينة المنورة

965

الرياض

728

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عسير

265

القصيم

230

تبوك

201

جازان

173

نجران

97

الجوف

96

الحدود الشمالية

75

حائل

64

الباحة

44