السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يستقبل وزير الصحة



حائل 21 ربيع الثاني 1441هالموافق 18 ديسمبر 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بقصر أجا اليوم , معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بمعاليه مشيداً بالنقلات النوعية في الخدمات الصحية التي تمت بفضل من الله ثم بدعم القيادة الحكيمة والمنهجية العملية لفريق العمل بقيادة معاليه والحرص من القائمين على الشئون الصحية بالمنطقة .

كما ناقش الأمير عبدالعزيز بن سعد ومعالي وزير الصحة عددا من المواضيع المتعلقة بالخدمات الصحية بالمنطقة وأهمية دعمها في مدينة حائل وفي المحافظات التابعة لها بمشاركة وكلاء الوزارة وعدد من المسئولين فيها .

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19:47ت م

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