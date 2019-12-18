السعودية اليوم / الأونروا تعلن عن تراجع العجز المالي في ميزانيتها إلى 90 مليون دولار



بيروت 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، عن تراجع العجز المالي في ميزانيتها إلى 90 مليون دولار أمريكي.

وأشارت (الأونروا) في بيان لها اليوم، أنها بذلت جهودًا مكثفة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية استلمت خلالها مبلغ 77 مليون دولار من أكثر من 20 دولة وشريكا وتشمل مبالغ تم تحويلها من دول كانت قد جمدت ما تبقى من تبرعاتها لهذا العام في ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة والذى خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي.

وفي ضوء هذه التطورات انخفض العجز المالي لعام 2019 من 167 مليون دولار إلى 90 مليون دولار مع العلم أن عدة دول أكدت لوكالة (الأونروا) بأنها ستؤمن مبالغ إضافية للوكالة قبل نهاية العام الجاري.

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18:37ت م

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