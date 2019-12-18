السعودية اليوم / تقني الباحة يتابع استعدادات منشآتها للاختبارات النهائية



الباحة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

وجهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة كافة قيادات منشآتها التدريبية للبنين والبنات من كليات ومعاهد بإستكمال كل الاستعدادات ليتمكن كافة أبناءها وبناتها من تأدية اختباراتهم في افضل وضع متاح.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني, بأن جميع المنشآت التدريبية في المنطقة قد أكملت كل استعداداتها و أعلنت جاهزيتها من حيث اللجان الإشرافية و مقرات الاختبارات و معايير الأمان والسلامة والخدمات, مضيفاً أن هناك فريق عمل من الإدارة سيتابع ميدانياً سير الامتحانات وسيرفع تقارير كاملة عن الأداء وتحقق ضوابط الجودة, راجيًا من الله التوفيق والنجاح لكل أبناءنا و بناتنا.

// انتهى //

18:18ت م

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