السعودية اليوم / محافظ الجبيل يستقبل وفد جمعية "إيفاء" لذوي الإعاقة



الجبيل 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

استقبل محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم ، مدير عام جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب، وعدد من منسوبي الجمعية.

واستمع محافظ الجبيل خلال اللقاء لشرح مفصل عن البرامج العلاجية والتعليمية وخدمات الرعاية والتأهيل التي تقدمها الجمعية، لأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مناقشة نقل تجربة "إيفاء"، وتعزيز أثرها في خدمة سكان الجبيل والمحافظات المجاورة لها .

ونوه العسكر بما تحظى به فئة ذوي الإعاقة، من دعم ورعاية شاملة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو وولي عهده -حفظهما الله-.

وقال المحافظ : إن هناك تجارب ناجحة لعدد من الجمعيات في الجبيل، ووجود جمعية عريقة كجمعية "إيفاء"، يتماشى مع توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على أهمية استقطاب جمعيات، تشكل قيمة مضافة للجبيل، ولديها شعور بالمسؤولية والحرص على خدمة المجتمع، بالصورة التي تحقق مستهدفات برنامج جودة الحياة، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح مدير جمعية "إيفاء" لذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب أن الزيارة تأتي لحرص محافظ الجبيل على بحث سبل التعاون، وتوسيع دائرة المستفيدين من خدمات الجمعية في الجبيل، كونها مدينة ذات كثافة سكانية عالية، حيث تشمل الخدمات التي تقدمها "إيفاء"، مركز الرعاية النهارية لتقديم الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة، وجلسات علاجية وفق احتياجاتهم.

وأضاف: لدينا مركز للتأهيل الطبي، وتكمن أهميته، كون الجبيل تعد أكبر مناطق العمل على مستوى المملكة، من حيث وجود المؤسسات والشركات الصناعية، مما يتطلب وجود مركز متخصص للتأهيل الطبي لعلاج إصابات العمل، كما أن لدى الجمعية مركز خاص بصناعة الأطراف الصناعية والجبائر والأحذية الطبية.

وفي ختام اللقاء قدم وفد جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة هدية تذكارية لمحافظ الجبيل، يمثل الموروث الشعبي من إنتاج طلاب الجمعية من ذوي الإعاقة.

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17:44ت م

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