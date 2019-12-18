السعودية اليوم / رئيس جمعية حقوق الإنسان يلتقي وفداً من السفارة الأمريكية بالرياض



الرياض 21 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 18 ديسمبر 2019م واس

التقى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في مقر الجمعية بالرياض اليوم، وفداً من الشؤون السياسية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض.

واطلع الوفد خلال اللقاء على أنشطة الجمعية ومجالات عملها المختلفة، بالإضافة إلى التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.

وأشاد الوفد بالجهود التي تقوم بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والأنشطة التي تعمل على تحقيقها.

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17:24ت م

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