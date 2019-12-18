السعودية اليوم / بلدية محافظة تيماء تواصل جهودها لتحسين ميدان وتقاطعات وسط البلد



تبوك 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

تواصل بلدية محافظة تيماء تنفيذ أعمالها التطويرية في ميدان وتقاطعات وسط البلد بالمحافظة، وذلك بفتح الطريق لتسهيل الحركه المروريه .

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية المحافظة فواز العنزي ان البلديه قامت بإعادة فتح تقاطعات الميدان لتسهيل الحركه المروريه وتخفيف الازداحم المروري، والانتهاء من تنفيذ السفلتة للطبقه الاولى، وعمل نقاط لتصريف مياه الامطار ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على استكمال الارصفه وتركيب الاناره وسط مدينة تيماء ، مؤكدا أهمية تلك المشروعات التي تسهم في تطوير المحافظة، والتقليل من الاختناقات المرورية، بهدف التيسير على المواطنين والمقيمين في مدينة تيماء أو للعابرين من خلال طرقها الرئيسية.

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17:24ت م

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