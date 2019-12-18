السعودية اليوم / السفير آل جابر يلتقي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية



الرياض 21 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 18 ديسمبر 2019م واس

التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.

واطلع السفير المعلمي على عرض مرئي بكافة مشاريع البرنامج التنموية الأخيرة في اليمن، واستعرضا جهود المملكة الإنسانية والتنموية في اليمن.

وأشاد بمشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمختلف القطاعات الأساسية والحيوية، والتي لامست المجتمع اليمني وأحدثت تغييراً إيجابياً في حياة الأشقاء اليمنيين.

كما أشاد معاليه بمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي جاءت على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر الماضي.

وتضمنت مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إقامة معرض في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك بهدف التعريف عن البرنامج وجهوده ومشاريعه التنموية في اليمن.

كما التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، بمقر البرنامج اليوم، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية الأميرة لمياء بنت ماجد .

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في اليمن، كما تم بحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبين، كما قُدّمَ عرضٌ مرئي يتضمن جهود ومشاريع البرنامج التنموية في اليمن.

// انتهى//

17:20ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.