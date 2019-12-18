السعودية اليوم / قبول أكثر من (1500) متدرب ومتدربة بالمنشآت التدريبية بتقني حائل



حائل 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

أكملت المنشآت التدريبية بمنطقة حائل "الكليات التقنية بنين وبنات وفروعها في المحافظات ، والمعاهد الصناعية الثانوية ، ومعهد التدريب في سجن حائل إجراءات القبول الإلكترونية النهائية للمتقدمين للفصل التدريبي الثاني لعام 1440 - 1441 هـ في مختلف التخصصات التقنية والمهنية المتاحة في المنشآت التدريبية بالمنطقة لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي بأن ماتحقق من مؤشرات مبهجة لنتائج القبول لهذا الفصل التدريبي الثاني يعكس حرص ومتابعة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد و النواب وكذلك تعاون وتوجيهات إدارة شؤون المتدربين في ديوان المؤسسة والزملاء في المنشآت التدريبية مشيرا إلى أن عدد المقبولين تجاوز 1500 متدرب ومتدربة.

ودعا المهندس جميع المقبولين والمقبولات إلى الالتزام بالحضور والإستفادة من الإمكانات البشرية والمادية التي وفرتها الدولة حفظها الله في جميع المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، كما شدّد على ضرورة حضور المقبولين أيام

التهيئة المخصصة لكل منشأة تدريبية وذلك للتسهيل عليهم في إكمال مسيرتهم التدريبية ومعرفة الأنظمة واللوائح المتبعة داخل المنشآت متمنيًا لهم دوام التوفيق والفوز والفلاح.

// انتهى //

17:17ت م

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