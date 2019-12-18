السعودية اليوم / سمو أمير عسير يرعى محاضرة تعريفية بأعمال المركز الوطني لقياس الأداء



أبها 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، "المحاضرة التي نظمها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» بالتعاون مع إمارة منطقة عسير على مسرح جامعة الملك خالد بأبها ، بحضور مسؤولي إمارة منطقة عسير، والمحافظين ورؤساء المراكز ومدراء الإدارات الحكومية بالمنطقة، ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية والبلدية، ومسؤولي الغرفة التجارية ، والوكلاء المساعدين بجامعة الملك خالد وكلياتها.

وبدأت المحاضرة التي ألقاها المهندس عادل الأحمدي أحد منسوبي مركز "أداء" بتعريف عن مهام وأهداف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وعلاقته بالأجهزة الحكومية .

وتطرق المحاضر إلى آليات تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بها، ونشر ثقافة قياس الأداء لدى الجهات الحكومية بالمنطقة، بالإضافة إلى التعريف بأهمية تطوير الاستراتيجيات وتنفيذها لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات والمبادرات للأهداف الخاصة بالجهات الحكومية باستخدام بطاقة قياس الأداء المتوازن. واشار المحاضر إلى دور مركز "اداء" في تقييم وتقويم عمل الجهات الحكومية وتطويره بما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ وآليات بناء علاقة تكاملية مع القطاعات المستهدفة.

وفي نهاية المحاضرة التعريفية رد عدد من منسوبي مركز " أداء " على أسئلة الحضور واستفساراتهم حول الآليات العملية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودور المركز في التوصيات الخاصة بأداء قيادات ومنسوبي الجهات الخدمية .

يذكر أن المحاضرة تأتي في إطار توجيهات أمير منطقة عسير لتطوير العمل الإداري في المنطقة، وتنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين إمارة منطقة عسير ومركز «أداء»، وانطلاقاً من مهام الإمارة التي تشمل الإشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها في المنطقة والتأكد من أدائهم لواجباتهم بكل كفاءة وإتقان.

// انتهى //

17:13ت م

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