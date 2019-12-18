جامعة الملك فيصل توضح حقيقة اختراق نظام الدرجات الإلكتروني

2019-12-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت جامعة الملك فيصل أن أنظمتها التقنية محمية بمستويات عالية من الأمان وأنه لم يحدث تغيير في درجات الطلاب.

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وقالت جامعة الملك فيصل في بيان لها : إشارة إلى ما نُشر من محاولة العبث بنظام الدرجات الإلكتروني تود جامعة الملك فيصل أن توضح بأن القضية لا تزال قيد التحقيق، وتؤكد الجامعة أن أنظمتها التقنية محمية بمستويات عالية من أنظمة الأمان والحماية، وأنه لم يحدث أي تغيير في الدرجات، وإنما تعدٍ على صلاحيات الغير.

ولفتت الجامعة إلى أن القضية بيد الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات اللازمة مع جميع المتورطين.

وكانت معلومات متداولة أكدت أن أحد الطلاب تمكن من اختراق نظام جامعة الملك فيصل ونجح في تغيير درجات 19 طالبًا.