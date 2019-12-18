محمد بن مسعود - الدمام - 18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 06:55 PM "السبيعي" إلى رتبة "عقيد" بشرطة بلقرن "السبيعي" إلى رتبة "عقيد" بشرطة بلقرن قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز صالح المغلوث، مدير شرطة بلقرن شجاع السبيعي، رتبته الجديدة "عقيد". الكلمات المفتاحية ، "السبيعي" إلى رتبة "عقيد" بشرطة بلقرن ،

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