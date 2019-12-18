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أعلنت محافظة جدة أن معرض الكتاب مستمر باستقبال زواره حتى يوم السبت المقبل، من العاشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية.
وفتح المعرض أبوابه في الحادي عشر من ديسمبر الحالي؛ إذ افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسط حضور كبير يتقدمه محافظ جدة رئيس اللجنة المنظمة للمعرض الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين.
وكان من المقرر لهذا المعرض أن يستمر عشرة أيام؛ حيث شاركت به 400 دار نشر من 40 دولة عربية وإسلامية وعالمية.
وتولّى 1300 رجل وسيدة من متطوعين وعاملين ومنظمين ومشرفين، دفةَ العمل في معرض جدة الدولي للكتاب، خلال فترة عمله؛ حيث يعمل المتطوعون على إرشاد الزوار لوجهتهم عبر الأجهزة الإلكترونية المتاحة بكافة أرجاء المعرض.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 06:54 PM
بعد 10 أيام عمل.. 1300 رجل وامرأة يشرفون على تنظيمهمعرض جدة الدولي للكتاب يواصل استقبال زواره حتى السبت المقبل
أعلنت محافظة جدة أن معرض الكتاب مستمر باستقبال زواره حتى يوم السبت المقبل، من العاشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية.
وفتح المعرض أبوابه في الحادي عشر من ديسمبر الحالي؛ إذ افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسط حضور كبير يتقدمه محافظ جدة رئيس اللجنة المنظمة للمعرض الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين.
وكان من المقرر لهذا المعرض أن يستمر عشرة أيام؛ حيث شاركت به 400 دار نشر من 40 دولة عربية وإسلامية وعالمية.
وتولّى 1300 رجل وسيدة من متطوعين وعاملين ومنظمين ومشرفين، دفةَ العمل في معرض جدة الدولي للكتاب، خلال فترة عمله؛ حيث يعمل المتطوعون على إرشاد الزوار لوجهتهم عبر الأجهزة الإلكترونية المتاحة بكافة أرجاء المعرض.
، معرض جدة الدولي للكتاب يواصل استقبال زواره حتى السبت المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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