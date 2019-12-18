، "سامسونج" تكشف عن مستشعرات تُدخل الهواتف الذكية إلى عوالم جديدة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن مستشعرات جديدة، وُصِفت بأنها تُدخل الهواتف الذكية "عوالم جديدة" تماماً عليها.
ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريراً يتحدث فيه عن مستشعرات الكاميرات الجديدة التي أطلقتها "سامسونج" من نوع "آيزو سيل برايت إتش إم إكس".
ويمكن لتلك المستشعرات لأول مرة في العالم أن تجعل كاميرا الهاتف الذكي الواحدة تلتقط صور بدقة 108 ميجابيكسل.
وكشفت "سامسونج" التفاصيل الكاملة للمستشعر الجديد، التي تبدل "الحاجز المعدني" الموجود في الكاميرا بمادة جديدة كلياً، تقلل من نسب الفقد البصري وانعكاس الضوء.
ويحتوي مستشعر "سامسونج" الجديد على مستشعر باسم "نيتف آيزو" المزدوج، الذي يعمل على التضخيم التمثيلي قبل تحويل قراءة السطوع من البيكسل إلى بيانات رقمية.
ويسمح مستشعر "نيتف آيزو" المزدوج بضبط حساسية الضوء بشكل أفضل عند ظروف الإضاءة الأصعب، كما يمكن اختيار مستوى تضخيم واحد يمكن إبرازه وواحد آخر يمكن تظليله.
كما يعتمد المستشعر الجديد على ميزة "سوبر آي دي"، والذي يسمح بتركيز سريع ودقيق حتى في الظلام.
سامسونج الهواتف الذكية
"سامسونج" تكشف عن مستشعرات تُدخل الهواتف الذكية إلى عوالم جديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-18
أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن مستشعرات جديدة، وُصِفت بأنها تُدخل الهواتف الذكية "عوالم جديدة" تماماً عليها.
ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريراً يتحدث فيه عن مستشعرات الكاميرات الجديدة التي أطلقتها "سامسونج" من نوع "آيزو سيل برايت إتش إم إكس".
ويمكن لتلك المستشعرات لأول مرة في العالم أن تجعل كاميرا الهاتف الذكي الواحدة تلتقط صور بدقة 108 ميجابيكسل.
وكشفت "سامسونج" التفاصيل الكاملة للمستشعر الجديد، التي تبدل "الحاجز المعدني" الموجود في الكاميرا بمادة جديدة كلياً، تقلل من نسب الفقد البصري وانعكاس الضوء.
ويحتوي مستشعر "سامسونج" الجديد على مستشعر باسم "نيتف آيزو" المزدوج، الذي يعمل على التضخيم التمثيلي قبل تحويل قراءة السطوع من البيكسل إلى بيانات رقمية.
ويسمح مستشعر "نيتف آيزو" المزدوج بضبط حساسية الضوء بشكل أفضل عند ظروف الإضاءة الأصعب، كما يمكن اختيار مستوى تضخيم واحد يمكن إبرازه وواحد آخر يمكن تظليله.
كما يعتمد المستشعر الجديد على ميزة "سوبر آي دي"، والذي يسمح بتركيز سريع ودقيق حتى في الظلام.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
06:05 PM
أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن مستشعرات جديدة، وُصِفت بأنها تُدخل الهواتف الذكية "عوالم جديدة" تماماً عليها.
ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريراً يتحدث فيه عن مستشعرات الكاميرات الجديدة التي أطلقتها "سامسونج" من نوع "آيزو سيل برايت إتش إم إكس".
ويمكن لتلك المستشعرات لأول مرة في العالم أن تجعل كاميرا الهاتف الذكي الواحدة تلتقط صور بدقة 108 ميجابيكسل.
وكشفت "سامسونج" التفاصيل الكاملة للمستشعر الجديد، التي تبدل "الحاجز المعدني" الموجود في الكاميرا بمادة جديدة كلياً، تقلل من نسب الفقد البصري وانعكاس الضوء.
ويحتوي مستشعر "سامسونج" الجديد على مستشعر باسم "نيتف آيزو" المزدوج، الذي يعمل على التضخيم التمثيلي قبل تحويل قراءة السطوع من البيكسل إلى بيانات رقمية.
ويسمح مستشعر "نيتف آيزو" المزدوج بضبط حساسية الضوء بشكل أفضل عند ظروف الإضاءة الأصعب، كما يمكن اختيار مستوى تضخيم واحد يمكن إبرازه وواحد آخر يمكن تظليله.
كما يعتمد المستشعر الجديد على ميزة "سوبر آي دي"، والذي يسمح بتركيز سريع ودقيق حتى في الظلام.
، "سامسونج" تكشف عن مستشعرات تُدخل الهواتف الذكية إلى عوالم جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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