- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ محافظ الدوادمي المكلف سلطان السديري، ومحافظ المزاحمية المكلف سعود بن معمر.
وأكّد الأمير فيصل بن بندر أهمية الارتقاء والتطوير بالعمل، والتواصل المباشر مع المواطن والمقيم؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في محافظات المنطقة.
من جهتهما أعرب "السديري" و"ابن معمر"، عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة الرياض؛ على الثقة الغالية، مؤكدين أهمية المسؤولية وشرف التكليف.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 06:27 PM
أكّد أهمية تطوير التواصل المباشر مع المواطن والمقيمأمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ محافظ الدوادمي المكلف سلطان السديري، ومحافظ المزاحمية المكلف سعود بن معمر.
وأكّد الأمير فيصل بن بندر أهمية الارتقاء والتطوير بالعمل، والتواصل المباشر مع المواطن والمقيم؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في محافظات المنطقة.
من جهتهما أعرب "السديري" و"ابن معمر"، عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة الرياض؛ على الثقة الغالية، مؤكدين أهمية المسؤولية وشرف التكليف.
، أمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.