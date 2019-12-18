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أمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّد أهمية تطوير التواصل المباشر مع المواطن والمقيم

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ محافظ الدوادمي المكلف سلطان السديري، ومحافظ المزاحمية المكلف سعود بن معمر.

وأكّد الأمير فيصل بن بندر أهمية الارتقاء والتطوير بالعمل، والتواصل المباشر مع المواطن والمقيم؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في محافظات المنطقة.

من جهتهما أعرب "السديري" و"ابن معمر"، عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة الرياض؛ على الثقة الغالية، مؤكدين أهمية المسؤولية وشرف التكليف.

أمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين

أمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين

أمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين

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أمير الرياض محافظ الدوادمي محافظ المزاحمية

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 06:27 PM

أكّد أهمية تطوير التواصل المباشر مع المواطن والمقيم

أمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ محافظ الدوادمي المكلف سلطان السديري، ومحافظ المزاحمية المكلف سعود بن معمر.

وأكّد الأمير فيصل بن بندر أهمية الارتقاء والتطوير بالعمل، والتواصل المباشر مع المواطن والمقيم؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في محافظات المنطقة.

من جهتهما أعرب "السديري" و"ابن معمر"، عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة الرياض؛ على الثقة الغالية، مؤكدين أهمية المسؤولية وشرف التكليف.

الكلمات المفتاحية

، أمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين ،
المصدر : الخليج 365

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