أسعار الذهب اليوم الاربعاء 18/12/2019 في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية من أكثر الأمور بحثا نظرا لأهمية الذهب الكبيرة بالنسبة للعديد من الأشخاص، فالذهب ذات قيمة عالية جدا وعرف منذ عصور ، فنظرا لأهمية الذهب لدى الكثيرون في المملكة العربية السعودية إليكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18/12/2019 .

اسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية.

اشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تغييرا على مدار اليوم، ما بين التراجع والصعود وهذا بفعل سعر أوقية الذهب وأيضاً سعر برميل النفط في السعودية، واليوم الاربعاء شهدت أسعار الذهب في السعودية تراجع طفيف جدا في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 178.43 ريال مقابل 47.57 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 163.56 ريال مقابل 43.61 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 156.13 ريال مقابل 41.63 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 133.82ريال مقابل 35.68 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 104.08 ريال مقابل 27.75 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 89.22 ريال مقابل 23.79 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.249 ريال مقابل 333.01 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 178.430ريال مقابل 47.572 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية نحو 5.549 ريال مقابل 1.480 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.