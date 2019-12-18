شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة للتحالف يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الزيارة في إطار اللقاءات والتنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف للجهود الأممية في تطبيق اتفاق السويد والوصول إلى حل سياسي في اليمن وإنهاء الانقلاب.
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