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 قائد القوات المشتركة  للتحالف يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

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التقى صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة للتحالف في مكتبه بقيادة القوات المشتركة اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفث والوفد المرافق له.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اللقاءات والتنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف للجهود الأممية في تطبيق اتفاق السويد والوصول إلى حل سياسي في اليمن وإنهاء الانقلاب.

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