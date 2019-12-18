شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل :نحقق في واقعة «هكر الاحسا» بالدرجات والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت جامعة الملك فيصل اليوم بيانا توضح فيه حقيقة ما نشر خول رصد محاولة العبث بنظام الدرجات الالكتروني.

وأوضحت الجامعة بأن قضية العبث هذه لاتزال قيد التحقيق

وأكدت الجامعة أن أنظمتها التقنية محمية بمستويات عالية من أنظمة الأمان والحماية

وانه لم يحدث أي تغيير في الدرجات وانما تعد على صلاحيات الغير وان القضية بيد الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات اللازمة من جميع المتورطين

وتصدر هشتاق #العفو _عن _هكر _الأحساء الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على خلفية المشتبه في عملية العبث بالدرجات. وطالب عدد من المغردين باحتواء «الهاكر» فيما طالب عدد آخر من المغردين بتطبيق العقوبات عليه في حال ثبوت التهمة.