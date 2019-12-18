جوارديولا يوضح أسباب صعوبة مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، صعوبة مواجهة فريقه ضد ريال مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وأعرب عن سعادته بمواجهة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي.

وقال جوارديولا خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع إنها لحظة خاصة جداً أن أواجه زيدان، هو واحد من أفضل مدربي العالم".

وأضاف: "حلمت أن ألعب معه كلاعب، ولكن هذا لم يحدث، لم أتحدث معه كثيراً، ربما 3 أو 4 مرات، لكن انطباعي هو أنه شخص مذهل، أنا معجب به، وسيكون من دواعي سروري أن أراه مرة أخرى".

وواصل: "ريال مدريد اختبار صعب للغاية بالنسبة لنا في دوري الأبطال، سوف نستعد جيداً للمباراتين بقدر الإمكان، لكن علينا أن ننتظر إلى فبراير لرؤية حالتنا وحالة الخصم".

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وتابع: " ريال مدريد لديه خبرة أكبر منا في دوري أبطال أوروبا، لكن لدي ثقة في قدرة فريقي على تقديم مباراتين جيدتين".

وأكد المدرب الإسباني سعادته بعودة الألماني ليروي ساني، جناح الفريق، للتدريبات خلال الفترة المقبلة، بعد غياب امتد منذ بداية الموسم، بسبب إصابة الرباط الصليبي.

وصرح جوارديولا: "تدريب اللاعب بشكل منفرد كان الخطوة التالية في طريق عودته، سيتدرب معناً قريباً، قبل أن يخوض حصصاً تدريبية كاملة".

واختتم في هذا الصدد: "سيكون من الرائع بالنسبة لنا استعادته للياقة البدنية".

يذكر أن ساني عاد بعد غياب امتد 4 أشهر للتدريب بشكل منفرد في أكاديمية السيتي لكرة القدم، تمهيداً لانضمامه للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.