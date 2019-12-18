اصطدام طيور يؤخر رحلة الباحة جدة 4 ساعات

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تأخير رحلة الباحة جدة 4 ساعات يزعج المسافرين
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
تأخرت رحلة الخطوط السعودية، المتوجه من الباحة إلى جدة هذا اليوم الأربعاء، مما أثار انزعاج المسافرين بسبب طول الانتظار ومكوثهم لمدة تزيد عن ٤ ساعات في المطار.
وبحسب معلومات حصلت عليها ” متابعات الخليج 365 ” من مصدر مطلع فإن السبب في تأخير الرحلة هو اصطدام طيور بالطائرة وتم استدعاء الفنيين المختصين للتأكد من سلامة الطائرة، وتم تأمين رحلة بديلة.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا
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