- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم قبول 1500 متدرب ومتدربة بالمنشآت التدريبية بتقني حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قبول 1500 متدرب ومتدربة بالمنشآت التدريبية بتقني حائل
متابعات الخليج 365 - واس
أكملت المنشآت التدريبية بمنطقة حائل “الكليات التقنية بنين وبنات وفروعها في المحافظات ، والمعاهد الصناعية الثانوية ، ومعهد التدريب في سجن حائل إجراءات القبول الإلكترونية النهائية للمتقدمين للفصل التدريبي الثاني لعام 1440 – 1441 هـ في مختلف التخصصات التقنية والمهنية المتاحة في المنشآت التدريبية بالمنطقة لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي بأن ماتحقق من مؤشرات مبهجة لنتائج القبول لهذا الفصل التدريبي الثاني يعكس حرص ومتابعة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد و النواب وكذلك تعاون وتوجيهات إدارة شؤون المتدربين في ديوان المؤسسة والزملاء في المنشآت التدريبية مشيرا إلى أن عدد المقبولين تجاوز 1500 متدرب ومتدربة.
ودعا المهندس جميع المقبولين والمقبولات إلى الالتزام بالحضور والإستفادة من الإمكانات البشرية والمادية التي وفرتها الدولة حفظها الله في جميع المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، كما شدّد على ضرورة حضور المقبولين أيام
التهيئة المخصصة لكل منشأة تدريبية وذلك للتسهيل عليهم في إكمال مسيرتهم التدريبية ومعرفة الأنظمة واللوائح المتبعة داخل المنشآت متمنيًا لهم دوام التوفيق والفوز والفلاح.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر قبول 1500 متدرب ومتدربة بالمنشآت التدريبية بتقني حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.