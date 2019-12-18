شكرا لقرائتكم الإطاحة بثلاثة متهمين لارتكابهم جرائم نصب واحتيال في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-18 الإطاحة بثلاثة متهمين لارتكابهم جرائم نصب واحتيال في القصيم بحوزتهم 25 ألف ريال متابعات الخليج 365 - واس أطاحت شرطة القصيم بثلاثة أشخاص تورطوا في ارتكاب جرائم نصب واحتيال.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها , أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ثلاثة متهمين – مواطنٌ ومقيمين من الجنسية اليمنية – في العقد الثالث والرابع من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال من خلال إيهام ضحاياهم بممارستهم لخدمة استبدال العملاتٍ النقدية والاستيلاء على أموالهم .

وأشار المتحدث إلى أنه قد ضُبط بحوزة المتهمين ما يزيد على خمسةٍ وعشرين ألف ريال ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بثلاثة متهمين لارتكابهم جرائم نصب واحتيال في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.