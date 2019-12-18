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استمرار تراجع درجات الحرارة غدًا

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2019-12-18

استمرار تراجع درجات الحرارة غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن توالي درجات الحرارة انخفاضها على معظم مناطق المملكة غدًا، كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها.

كذلك توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب غرب المملكة، فيما ستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

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