، توقيف 40 إسرائيليًّا في مطار بموسكو ،

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، توقيف أكثر من 40 إسرائيليًّا في مطار بموسكو؛ حيث خضعوا للاستجواب دون تعليق رسمي من السلطات الرسمية الروسية حول هذه القضية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: إن "أكثر من 40 إسرائيليًّا تم توقيفهم في مطار دوموديدوفو بموسكو، عقب هبوط طائرتهم في العاصمة الروسية، اليوم الأربعاء"، مشيرة إلى أن معظم ركاب الطائرة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، ونُقلوا بعد هبوطها إلى منطقة خاصة؛ حيث يجري استجوابهم، بعد مصادرة جوازاتهم.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث مماثلة وقعت منذ إصدار القضاء الروسي حكمًا بالسجن 7.5 عامًا على المواطنة الإسرائيلية نعمة يساكر، بتهمة تهريب المخدرات في وقت سابق من العام الجاري، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".
وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن هذا الحكم على صلة بقرار تل أبيب تسليم المواطن الروسي أليكسي بوركوف، المتهم بالقرصنة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة.مطار دوموديدوفو موسكو
توقيف 40 إسرائيليًّا في مطار بموسكوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-18
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، توقيف أكثر من 40 إسرائيليًّا في مطار بموسكو؛ حيث خضعوا للاستجواب دون تعليق رسمي من السلطات الرسمية الروسية حول هذه القضية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: إن "أكثر من 40 إسرائيليًّا تم توقيفهم في مطار دوموديدوفو بموسكو، عقب هبوط طائرتهم في العاصمة الروسية، اليوم الأربعاء"، مشيرة إلى أن معظم ركاب الطائرة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، ونُقلوا بعد هبوطها إلى منطقة خاصة؛ حيث يجري استجوابهم، بعد مصادرة جوازاتهم.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث مماثلة وقعت منذ إصدار القضاء الروسي حكمًا بالسجن 7.5 عامًا على المواطنة الإسرائيلية نعمة يساكر، بتهمة تهريب المخدرات في وقت سابق من العام الجاري، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".
وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن هذا الحكم على صلة بقرار تل أبيب تسليم المواطن الروسي أليكسي بوركوف، المتهم بالقرصنة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
04:54 PM
يخضعون للتحقيق بعد مصادرة جوازاتهم
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، توقيف أكثر من 40 إسرائيليًّا في مطار بموسكو؛ حيث خضعوا للاستجواب دون تعليق رسمي من السلطات الرسمية الروسية حول هذه القضية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: إن "أكثر من 40 إسرائيليًّا تم توقيفهم في مطار دوموديدوفو بموسكو، عقب هبوط طائرتهم في العاصمة الروسية، اليوم الأربعاء"، مشيرة إلى أن معظم ركاب الطائرة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، ونُقلوا بعد هبوطها إلى منطقة خاصة؛ حيث يجري استجوابهم، بعد مصادرة جوازاتهم.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث مماثلة وقعت منذ إصدار القضاء الروسي حكمًا بالسجن 7.5 عامًا على المواطنة الإسرائيلية نعمة يساكر، بتهمة تهريب المخدرات في وقت سابق من العام الجاري، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".
وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن هذا الحكم على صلة بقرار تل أبيب تسليم المواطن الروسي أليكسي بوركوف، المتهم بالقرصنة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة.
، توقيف 40 إسرائيليًّا في مطار بموسكو ،
المصدر : الخليج 365
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