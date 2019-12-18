، الفيصل: تلقّينا 300 طلب دولي لتغطية "السوبر الإسباني".. والتذاكر ستُطرح قريبًا ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
عقد الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ مؤتمرًا صحفيًّا، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس السوبر الإسباني الذي ستستضيفه المملكة، وتحديدًا جدة، خلال الفترة من 8 - 12 يناير 2020، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.
وسيقام السوبر الإسباني في جدة بنظام المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، بمشاركة أربعة أندية إسبانية تضم نخبة من نجوم العالم في كرة القدم؛ وهي: (برشلونة - ريال مدريد - أتليتكو مدريد - فالنسيا).
من جانبه قال الفيصل: "سعداء باستضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، ولن تكون هذه المناسبة حدثًا رياضيًّا فحسب، بل تظاهرة ثقافية وترفيهية ورياضية عالمية".
وأضاف: تلقينا أكثر من 300 طلب من وسائل إعلام دولية لتغطية الحدث الكبير.
وأشار الفيصل إلى أنه سيتم طرح التذاكر قريبًا في منصة شارك، بأسعار مناسبة لكل محبي كرة القدم.
وختم الفيصل حديثه بالقول: "وقّع الاتحاد السعودي مع الاتحاد الإسباني، شراكة تتضمن تطوير وتدريب الكوادر السعودية".
من جانبه قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "نسعد بإقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة، ونحن فخورون بتواجد أربعة أندية إسبانية قوية هنا في جدة، وسيكون أسبوعًا حافلًا بالمواجهات القوية".
وكان الفيصل ولويس روبياليس أخذا جولة تفقدية في ملعب مدينة الملك الرياضية بجدة، قبل بداية المؤتمر الصحفي.
رئيس هيئة الرياضة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم كأس السوبر الإسباني
الفيصل: تلقّينا 300 طلب دولي لتغطية "السوبر الإسباني".. والتذاكر ستُطرح قريبًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-18
عقد الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ مؤتمرًا صحفيًّا، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس السوبر الإسباني الذي ستستضيفه المملكة، وتحديدًا جدة، خلال الفترة من 8 - 12 يناير 2020، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.
وسيقام السوبر الإسباني في جدة بنظام المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، بمشاركة أربعة أندية إسبانية تضم نخبة من نجوم العالم في كرة القدم؛ وهي: (برشلونة - ريال مدريد - أتليتكو مدريد - فالنسيا).
من جانبه قال الفيصل: "سعداء باستضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، ولن تكون هذه المناسبة حدثًا رياضيًّا فحسب، بل تظاهرة ثقافية وترفيهية ورياضية عالمية".
وأضاف: تلقينا أكثر من 300 طلب من وسائل إعلام دولية لتغطية الحدث الكبير.
وأشار الفيصل إلى أنه سيتم طرح التذاكر قريبًا في منصة شارك، بأسعار مناسبة لكل محبي كرة القدم.
وختم الفيصل حديثه بالقول: "وقّع الاتحاد السعودي مع الاتحاد الإسباني، شراكة تتضمن تطوير وتدريب الكوادر السعودية".
من جانبه قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "نسعد بإقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة، ونحن فخورون بتواجد أربعة أندية إسبانية قوية هنا في جدة، وسيكون أسبوعًا حافلًا بالمواجهات القوية".
وكان الفيصل ولويس روبياليس أخذا جولة تفقدية في ملعب مدينة الملك الرياضية بجدة، قبل بداية المؤتمر الصحفي.
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
05:50 PM
عقد مؤتمرًا برفقة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم
عقد الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ مؤتمرًا صحفيًّا، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس السوبر الإسباني الذي ستستضيفه المملكة، وتحديدًا جدة، خلال الفترة من 8 - 12 يناير 2020، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.
وسيقام السوبر الإسباني في جدة بنظام المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، بمشاركة أربعة أندية إسبانية تضم نخبة من نجوم العالم في كرة القدم؛ وهي: (برشلونة - ريال مدريد - أتليتكو مدريد - فالنسيا).
من جانبه قال الفيصل: "سعداء باستضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، ولن تكون هذه المناسبة حدثًا رياضيًّا فحسب، بل تظاهرة ثقافية وترفيهية ورياضية عالمية".
وأضاف: تلقينا أكثر من 300 طلب من وسائل إعلام دولية لتغطية الحدث الكبير.
وأشار الفيصل إلى أنه سيتم طرح التذاكر قريبًا في منصة شارك، بأسعار مناسبة لكل محبي كرة القدم.
وختم الفيصل حديثه بالقول: "وقّع الاتحاد السعودي مع الاتحاد الإسباني، شراكة تتضمن تطوير وتدريب الكوادر السعودية".
من جانبه قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "نسعد بإقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة، ونحن فخورون بتواجد أربعة أندية إسبانية قوية هنا في جدة، وسيكون أسبوعًا حافلًا بالمواجهات القوية".
وكان الفيصل ولويس روبياليس أخذا جولة تفقدية في ملعب مدينة الملك الرياضية بجدة، قبل بداية المؤتمر الصحفي.
، الفيصل: تلقّينا 300 طلب دولي لتغطية "السوبر الإسباني".. والتذاكر ستُطرح قريبًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل: تلقّينا 300 طلب دولي لتغطية "السوبر الإسباني".. والتذاكر ستُطرح قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.