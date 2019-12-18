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ألقت شرطة الطائف القبض على تشكيل عصابي مكون من 17 شخصاً من جنسيات مختلفة، ارتكبوا العديد من السرقات في الاستراحات والمنازل القديمة في عدد من المناطق بالمحافظة.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 17 شخصاً.
وأضافت: جاء ذلك بعد توفر الدلائل الكافية على تورطهم بارتكاب جرائم السرقة، كما تمت مباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، وأقرّوا بسرقة 47 موقعاً بعدة مواقع مختلفة.
وأردفت: تم توقيف المتهمين وإحالتهم كامل أوراقهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للمحاكمة.
وكان المتهمون المقبوض عليهم قد استهدفوا عده مواقع كالمنازل والاستراحات التي تقع في مواقع داخل أو خارج النطاق العمراني للمحافظة، إلا أن رجال الأمن تصدوا لهم بكل قوة وحزم وصرامة.
شرطة الطائف
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 05:33 PM
17 شخصاً من جنسيات مختلفة سقطوا في قبضة الأجهزة الأمنيةالإطاحة بتشكيل عصابي لسرقة كيابل المنازل والاستراحات بالطائف
ألقت شرطة الطائف القبض على تشكيل عصابي مكون من 17 شخصاً من جنسيات مختلفة، ارتكبوا العديد من السرقات في الاستراحات والمنازل القديمة في عدد من المناطق بالمحافظة.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 17 شخصاً.
وأضافت: جاء ذلك بعد توفر الدلائل الكافية على تورطهم بارتكاب جرائم السرقة، كما تمت مباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، وأقرّوا بسرقة 47 موقعاً بعدة مواقع مختلفة.
وأردفت: تم توقيف المتهمين وإحالتهم كامل أوراقهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للمحاكمة.
وكان المتهمون المقبوض عليهم قد استهدفوا عده مواقع كالمنازل والاستراحات التي تقع في مواقع داخل أو خارج النطاق العمراني للمحافظة، إلا أن رجال الأمن تصدوا لهم بكل قوة وحزم وصرامة.
، الإطاحة بتشكيل عصابي لسرقة كيابل المنازل والاستراحات بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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