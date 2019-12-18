شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» تُعيد التحذير من مخالفة غرامتها 2000 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت الإدارة العامة للمرور، من سير المركبات بدون لوحة أمامية والذي يُعد مخالفها يُعاقب مركبتها بغرامة مالية. وأوضح المرور السعودي، غرامة تلك المخالفة كما وردت في جدول المخالفات رقم 5، إذ لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال.

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