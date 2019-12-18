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حساب المواطن يوضح مدى تأثير استخراج الهوية الوطنية على أهلية التابعين

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الرياض - علي القحطاني - رد حساب المواطن على استفسار بشأن تأثير استخراج الهوية الوطنية على أهلية التابعين.

وأوضح حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أن استخراج الهوية الوطنية لا يؤثر على أهلية التابعين، وفي حال كانت حالة الأهلية للتابع “مؤهل” سيتم احتسابه من ضمن مبلغ الدعم في حساب رب الأسرة.

وكان البرنامج أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

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