شكرا لمتابعة خبر عن التواصل العدلي يحدد المدة النظامية للاعتراض على حكم صادر من المحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، على استفسار بشأن المدة النظامية للاعتراض على حكم صادر من المحكمة. وقال مغرد في سؤاله الموجه للتواصل العدلي عبر حسابه بموقع “تويتر”، قائلا:” ماهي المدة النظامية للاعتراض على حكم صادر من المحكمة؟”. وأوضح حساب التواصل العدلي:” مدة الاعتراض ثلاثون يوما ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون 10 أيام”.

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