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شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض: تغريدة «الفلامنغو» لا صلة لها بأي حدث رياضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تسببت تغريدة أطلقها الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض على “تويتر” في هجوم وجدلاً واسعاً، بعدما فسرها البعض بأنها تحمل إساءة لإحدى الأندية الرياضية.
وكان الحساب قد نشر صورة لطائر “الفلامغو” من داخل حديقة الحيوان بحي الملز في الرياض وكتب معلقاً عليها:” “صباح الرياض حافل بالتفاؤل ومتوج بالعطاء، حديقة الحيوان بالملز”.
وعقب تعرض الحساب إلى هجوم أوضحت الأمانة، أن التغريدة كانت مبرمجة سلفًا، ولا صلة لها بأي حدث رياضي. .
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