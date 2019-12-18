شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يتنبأ بأحداث مزلزلة ستهز السعودية ومصر بعد القمة الإسلامية برئاسة أردوغان ومهاتير محمد ويفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار الإعلان عن عقد قمة إسلامية خماسية الثلاثاء المقبل في ماليزيا مخاوف كبيرة بشأن الهدف منها وسر توقيتها وكذلك دور منظمة المؤتمر الإسلامي في قادم الأيام.

ودعا مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا لعقد قمة إسلامة خماسية تجمع ماليزيا وتركيا وقطر وأندونيسيا وباكستان، دون توجيه الدعوة للسعودية وهو ما أثار غضب قياداتها، خاصة في ظل العلاقات المتوترة بين المملكة ودولتين من الخمسة المدعوة للقمة.

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والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل يومين عمر خان رئيس وزراء باكستان، قبل أيام من القمة، وخرجت امس الثلاثاء تقارير باكستانية تؤكد اعتذار عمران خان عن حضور القمة، وكان سبقه في نفس التوجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بضغوط سعودية - إماراتية.

وفاجأ رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، الثلاثاء، الملك سلمان بن عبدالعزيز باتصال هاتفي استعرض في ظاهره العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، فيما أكد مراقبون أن الاتصال تطرق إلى القمة الخماسية وسبب دعوة ماليزيا لإقامته وكذلك أسباب اختيار الدول الخمس دون غيرها.

وشدد الملك سلمان خلال حديثه مع رئيس وزراء ماليزيا على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة، في رسالة واضحة لرفضه عقد قمة مصغرة لا تضم كافة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ولا تقام تحت لوائها.

وأحدثت القمة الإسلامية الخماسية لغطا وربما شرخا داخل منظمة المؤتمر الإسلامي، هو الأول منذ تأسيسها في الستينيات، وأصبح هذا الكيان الإسلامي الأكبر مهددا بالإنهيار بعد أن تم تهميش معظم المنظمات الإقليمية في المنطقة.

وتثير القمة الكثير من التساؤلات حول الأهداف واختيار الدول والتوقيت والرسائل التي تحملها تلك القمة والمتضررين منها، والنتائج التي ستترتب عليها، خصوصا وأن تعداد الدول الخمس يقارب نصف تعداد العالم الإسلامي تقريبا، فهل سيصبح ما بعد قمة ماليزيا مختلفا عما كان قبلها؟

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، عبد الباري عطوان: "أعتقد أن قمة ماليزيا هي "محور إسلامي جديد" مناهض للمملكة العربية السعودية ومصر بطريقة أو بأخرى، بعد أن بدأ صراع المرجعيات السنية في الوطن العربي، فهناك صراع بين مرجعية الأزهر في القاهرة ومرجعية مكة في السعودية ومرجعية إسطنبول في تركيا".

وأوضح أن هذه القمة تريد القول بأن العرب لم يعودوا القوة الرئيسية في العالم الإسلامي، وأن هناك قوة أخرى غير عربية يمكنها قيادة العالم الإسلامي وقادرة على البدء في بعث النهضة الإسلامية مجددا، وتلك الدول هي تركيا وأندونيسيا وباكستان وماليزيا وقطر، وتعداد تلك الدول يقارب الـ 550 مليون نسمة، ما يعني أنها تمثل نصف العالم الإسلامي بطريقة أو بأخرى.

وأكد عطوان أن الرئيس الماليزي مهاتير محمد الذي يستضيف القمة الخماسية يوجه رسالة قوية للمملكة العربية السعودية بأنكم لم تعودوا محورا للعالم الإسلامي، "لذا فإنني أعتقد أن هذة القمة مهمة وخطيرة جدا"، وتابع: "أضف إلى ذلك أن تلك القمة استبعدت دول عربية كبرى مثل مصر وسوريا والعراق والسعودية التي توجد فيها المقدسات الإسلامية، بالإضافة إلى دول شمال إفريقيا مثل الجزائر والمغرب".

وحول تجاهل قمة ماليزيا لإيران وهي دولة إسلامية كبرى وغير عربية قال المحلل السياسي، مسألة إيران وعدم دعوتها تظل محور العديد من علامات الاستفهام، فهل يريد الداعون لتلك القمة، أن تكون القمة للدول السنية فقط، وأن يكون المحور الجديد سني فقط، أم أن استبعاد إيران في الوقت الحالي هو مجرد تكتيك للتغطية، على أن يتم دعوتها في مرحلة لاحقة.

وتجري الاستعدادات لعقد قمة كوالالمبور الإسلامية 2019 في الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وهي القمة التي دعا إليها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد كقمة إسلامية مصغرة.