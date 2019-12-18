شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أمن في الكويت يواعد أشهر امرأة تمارس الرزيلة مقابل المال.. وعند اللقاء كانت المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، تفاصيل قضية هزت الرأي العام في البلاد وأثارت ضجة واسعة، بعد أن واعد رجل أمن أشهر امرأة تمارس الرزيلة مقابل المال.



ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن الفتاة تمارس الرزيلة مع الجميع في الكويت مقابل 150 دينارًا في الليلة بينما يتقاضي مدير أعمالها 20 دينارًا مقابل جلب الزبائن.

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رجل أمن في الكويت يواعد أشهر امرأة تمارس الرزيلة مقابل المال.. وعند اللقاء كانت المفاجأة

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وأضاف: أن "أحد أفراد الأمن الكويتي تمكن من التواصل مع مدير أعمالها والاتفاق على ممارسة الرزيلة معها مقابل المبلغ المالي".



وأشار المصدر الأمني، إلى أنه "بعد الاتفاق داهمت قوات الأمن الشقة أثناء شروع الفتاة في ممارسة الرزيلة مع فرد الأمن الذي تمكن من الإيقاع بها".

واتضح للجهات الأمنية في الكويت -بحسب الصحيفة- أن المرأة من الجنسية الإسبانية، وتنشط في ممارسة الدعارة، وتتخذ من السمالية مقرًا لها.

يشار إلى أن مدير أعمال المرأة الإسبانية يدير دفّة أعمالها المشبوهة حيث يقوم بالتنسيق مع الزبائن الراغبين بالمتعة الحرام ويجهّز الليالي الحمراء ومتطلباتها للزبون مع بائعة.