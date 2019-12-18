شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تمنع دخول اليمنيين الذين يحملون هذه الفئة من الجوازات وسفير يمني يؤكد صحة الخبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صادم: والد طفلة عمرها 12 عاما يدعو أصدقاءه لاغتصابها.. لن تصدق ماهو السبب؟ مقتل عم عبدالملك الحوثي ووزير داخليته ومحافظ صعدة و45آخرين بضربات مباغتة لطيران التحالف (تفاصيل مروعة)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة عربية تمنع دخول اليمنيين الذين يحملون هذه الفئة من الجوازات وسفير يمني يؤكد صحة الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.