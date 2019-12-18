شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من ليلة الدخلة.. العثور على جثة عريس جوار منزل أهل عروسته.. لن تصدق مالذي حدث؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحول حفل زفاف إلى معركة دامية وتبادل اعتداء بين بعض الضيوف الذين حضروا دون دعوة وبين العريس وأقاربه، وهو ما أدى إلى تحول الفرح لمأتم كبير بعد وفاة العريس نتيجة ضربه على رأسه.

العريس الشاب البالغ من العمر (30 عامًا) من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تعرض للضرب حتى الموت بواسطة مضارب البيسبول.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على العريس ويدعى "جو ميلجوزا" مصابًا بضربة قوية في الرأس في الفناء الخلفي لبيت العروسين، وتم نقله إلى مركز “تشينو فالي” الطبي، حيث توفي متأثرًا بجراحه، تاركًا وراءه زوجته “إستير بوستامانتي ميلجوزا” والتي لم تكمل عدة ساعات وهي زوجته، وابنته البالغة من العمر 11 عامًا، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحددت الشرطة المشتبه بهما في مقتل العريس بوحشية بوصفهم الأخوين “روني أريستيدس كاستانيدا راميريز” (28 عامًا)، و”خوسيه دانييل كاستانيدا راميريز” (19 عامًا)، وأضافت أنهما لم يكونا على علاقة بالضحية ولكنهما كانا يعيشان بالقرب من منزل عائلة زوجته حيث كان يقام حفل الزفاف، وحضرا الاحتفال دون دعوة.

وبحسب شهادة شقيق الضحية “ميلجوزا” أن الشقيقان الشقيان بدأ معركة مع بعض الضيوف، وطُلب منهما المغادرة، وهو ما فعلاه فقط ليعودا بعد وقت قصير مسلحين بمضارب بيسبول، وحينما حاول أخوه التصدي لهما سحباه بعيدًا وقتلوه، قائلاً: “لم يستحق أخي أن يموت من هذا القبيل، لقد كان رجلاً طيبًا، وكان رجلاً صلبًا”. قد يهمك ايضاً: عاجل : المقدشي وضباط من الجيش الوطني يعلنون انشقاقهم عن الشرعية وانضمامهم للحوثيين..والبخيتي يستقبلهم في صنعاء (أول صورة) توكل كرمان تعلق: عمل غير أخلاقي.. شاهد ماذا وُجد في هاتف ‘‘توجان’’ ابنة علي البخيتي وتسبب بفصلها من المدرسة (صورة) دولة عربية تمنع دخول اليمنيين الذين يحملون هذه الفئة من الجوازات وسفير يمني يؤكد صحة الخبر رجل أمن في الكويت يواعد أشهر امرأة تمارس الرزيلة مقابل المال.. وعند اللقاء كانت المفاجأة ردة فعل صادمة من عروسة عندما شاهدت عريسها يرقص مع أمه في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت وأثارت فزع الحاضرين! قيادي بارز في الحزب الإسلامي الماليزي : لهذا السبب نعارض حكومة مهاتير محمد

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