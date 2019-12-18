أمانة الرياض بعد حذف تغريدة «الفلامنجو»: كانت مبرمجة سلفًا

أكدت أمانة الرياض أن التغريدة التي أزالها حساب أمانة منطقة الرياض، صباح اليوم، كانت مبرمجة سلفًا، ولا صلة لها بأيِّ حدثٍ رياضي.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في «تويتر»: «إشارة إلى التغريدة الصباحية التي أزالتها أمانة منطقة الرياض، تود الأمانة توضيح أنها كانت مبرمجة سلفًا، ولا صلة لها بأيِّ حدثٍ رياضي».

وتسببت التغريدة في هجوم وجدل واسع، بعدما فسرها البعض بأنها تحمل إساءة لأحد الأندية الرياضية.

وكان الحساب قد نشر صورة لطائر الفلامنجو من حديقة الحيوان بحي الملز في الرياض، وكتب معلقًا عليها: «صباح الرياض حافل بالتفاؤل ومتوج بالعطاء.. حديقة الحيوان بالملز».