أكدت أمانة الرياض أن التغريدة التي أزالها حساب أمانة منطقة الرياض، صباح اليوم، كانت مبرمجة سلفًا، ولا صلة لها بأيِّ حدثٍ رياضي.
وقالت الأمانة، عبر حسابها في «تويتر»: «إشارة إلى التغريدة الصباحية التي أزالتها أمانة منطقة الرياض، تود الأمانة توضيح أنها كانت مبرمجة سلفًا، ولا صلة لها بأيِّ حدثٍ رياضي».
وتسببت التغريدة في هجوم وجدل واسع، بعدما فسرها البعض بأنها تحمل إساءة لأحد الأندية الرياضية.
وكان الحساب قد نشر صورة لطائر الفلامنجو من حديقة الحيوان بحي الملز في الرياض، وكتب معلقًا عليها: «صباح الرياض حافل بالتفاؤل ومتوج بالعطاء.. حديقة الحيوان بالملز».
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض بعد حذف تغريدة «الفلامنجو»: كانت مبرمجة سلفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.